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    «Тоттенхэм» хочет приобрести Лаллану, «Ливерпуль» готов в два раза поднять зарплату игроку

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана попал в сферу интересов «Тоттенхэма». По информации источника, руководство красных готово повысить зарплату игроку в два раза, чтобы отбить интерес лондонского клуба. Отметим, что на данный момент 28-летний англичанин получает 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    По данным Transfermarkt, стоимость Лалланы составляет 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ливерпуль» в АПЛ 18 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2017 18:02
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