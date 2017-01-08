Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Сампдории»: «Судья восемь раз не заметил офсайда. У него отвалились руки?»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро остался недоволен судейством в матче 19-го тура Серии А против «Наполи» (1:2). По словам функционера, именно неоднозначные решения арбитров не позволили его команде добиться положительного результата.

    «Все в этом матче решил судья. Мы играли в свою игру, действовали хорошо, но судейский беспредел нужно остановить. Арбитр должен взять ответственность за удаление нашего игрока. Матиас Сильвестре даже не коснулся соперника. Кроме того, судья восемь раз не заметил офсайда. У него отвалились руки?» – сказал Ферреро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 января 2017, 10:46

      А что делают эти криворукие судьи в Италии? Давайте к нам их в Россию, у нас почти все такие)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11