Президент «Сампдории»: «Судья восемь раз не заметил офсайда. У него отвалились руки?»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро остался недоволен судейством в матче 19-го тура Серии А против «Наполи» (1:2). По словам функционера, именно неоднозначные решения арбитров не позволили его команде добиться положительного результата.

«Все в этом матче решил судья. Мы играли в свою игру, действовали хорошо, но судейский беспредел нужно остановить. Арбитр должен взять ответственность за удаление нашего игрока. Матиас Сильвестре даже не коснулся соперника. Кроме того, судья восемь раз не заметил офсайда. У него отвалились руки?» – сказал Ферреро.