В тренерском штабе «Крыльев Советов» Скрипченко будут помогать Саматов и Петрелли

В тренерский штаб «Крыльев Советов», которые в ноябре возглавил Вадим Скрипченко, войдут тренер вратарей Гаэтано Петрелли и специалист по физподготовке Олег Саматов.

Напомним, последним место работы Саматова был «Спартак», где он помогал Дмитрию Аленичеву до его увольнения в июле прошлого года. Петрелли несколько последних лет трудился в «Падуе», «Вероне» и греческом ОФИ.

«Да, действительно эти тренеры будут работать в моем штабе. Мы интересовались их работой, собирали информацию, встречались – и сделали свой выбор», – сказал Скрипченко.