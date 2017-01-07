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    В тренерском штабе «Крыльев Советов» Скрипченко будут помогать Саматов и Петрелли

    В тренерский штаб «Крыльев Советов», которые в ноябре возглавил Вадим Скрипченко, войдут тренер вратарей Гаэтано Петрелли и специалист по физподготовке Олег Саматов.

    Напомним, последним место работы Саматова был «Спартак», где он помогал Дмитрию Аленичеву до его увольнения в июле прошлого года. Петрелли несколько последних лет трудился в «Падуе», «Вероне» и греческом ОФИ.

    «Да, действительно эти тренеры будут работать в моем штабе. Мы интересовались их работой, собирали информацию, встречались – и сделали свой выбор», – сказал Скрипченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2017 14:56
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