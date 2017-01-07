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    Лэмпард: «У меня имеются предложения от клубов»

    Бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что может продолжить выступления в одном из клубов. По словам 38-летнего игрока, у него имеются предложения о продолжении карьеры. Напомним, экс-полузащитник сборной Англии находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре минувшего года.

    «У меня имеются приглашения от клубов. Не перестаю поддерживать форму, чтобы быть готовым вновь выйти на поле.

    К счастью, у меня была хорошая долгая карьера, и теперь нужно сделать последний верный выбор. Это очень важно. Но не беспокоюсь относительно своего решения, посмотрим, как все будет в январе», – сказал Лэмпард.

    Источник: Daily Star

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    07.01.2017 12:14
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