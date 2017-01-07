Лэмпард: «У меня имеются предложения от клубов»

Бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что может продолжить выступления в одном из клубов. По словам 38-летнего игрока, у него имеются предложения о продолжении карьеры. Напомним, экс-полузащитник сборной Англии находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре минувшего года.

«У меня имеются приглашения от клубов. Не перестаю поддерживать форму, чтобы быть готовым вновь выйти на поле.

К счастью, у меня была хорошая долгая карьера, и теперь нужно сделать последний верный выбор. Это очень важно. Но не беспокоюсь относительно своего решения, посмотрим, как все будет в январе», – сказал Лэмпард.