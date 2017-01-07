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  • Рейнгольд предложил не включать в состав РФПЛ клубы Урала и Сибири

Рейнгольд предложил не включать в состав РФПЛ клубы Урала и Сибири

7 января 2017, 10:44
61

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал финансовые трудности «Томи». По его мнению, в РФПЛ не должно быть клубов с Урала и Сибири.

«Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того чтобы находиться в РФПЛ, нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко «Томь». Мне жалко болельщиков.

У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» — стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имeн не дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра», – сказал он.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь Рейнгольд Валерий
Комментарии (61)
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alexis02lion
1483776345
И да, а может он просто как известно ярый болельщик Спартака и тупо не хочет влетать в играх с Уралом и Амкаром. Зуб то у команд есть после поражений по 1-0. С Уфой не справились и тут уже заранее боятся.
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sergkrasnodar23
1483778167
Сибирь и Урал всю Россию кормят. Гнать евреев.
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Архипелаг Гуляк!
1483779714
Не плохо бы было усыпить Рейнгольда и хоть одна проблема уйдёт иэ футбола..
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mihail200606
1483780527
"..футбол – не сибирско-уральская игра..." спартак - не футбольная команда...
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опус 2
1483780743
Как всегда ,развивать футбол нам сложно,проще закрыть к чёртовой матери и проблема решена ! Переведите ещё календарь на осень -зима и ждите полные стадионы ! В приоритете должен быть внутренний чемпионат и люди должны чувствовать себя комфортно на стадионе-тогда пойдут. Россия-не Европа !
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cska59
1483781438
Кто ж виноват,что бабло всё в Москве да Питере крутится.
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Dimonadze
1483784456
Скупают москвичи предприятия Урала, и деньги все в Москву валят. Налоги в большей степени уходят в Москву, в частности в Свердловской области. И как региональная власть может поддерживать футбольные клубы???
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bringing
1483785834
Просто надо 99% правительства в Сибирь сослать,в тайгу.
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ivanthebest
1483786804
Хоть Рейнгольд и Спартаковец, но здесь он явно не прав... В Сибири и на Урале полно талантов и ребятни, которая может переплюнуть многих московских и питерских ребят, но другой вопрос в том, что там не создаются условия для их прогресса, нет толком ни полей, ни манежей, ничего ровным счётом... Откуда там браться крутым талантам, когда там нет условий? Таланты там безусловно есть, но каждому таланту нужно дать шанс на то, чтобы себя проявить и периодически улучшать своё мастерство, а без структуры и нормальных управленцев, это сделать крайне трудно!
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Shaft
1483790750
+100 ему. Иногда порит херню, но здесь сказал жёстко, четко и по делу.
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