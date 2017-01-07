Рейнгольд предложил не включать в состав РФПЛ клубы Урала и Сибири

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал финансовые трудности «Томи». По его мнению, в РФПЛ не должно быть клубов с Урала и Сибири.

«Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того чтобы находиться в РФПЛ, нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко «Томь». Мне жалко болельщиков.

У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» — стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имeн не дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра», – сказал он.