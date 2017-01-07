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    Рейнгольд предложил не включать в состав РФПЛ клубы Урала и Сибири

    Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал финансовые трудности «Томи». По его мнению, в РФПЛ не должно быть клубов с Урала и Сибири.

    «Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того чтобы находиться в РФПЛ, нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко «Томь». Мне жалко болельщиков.

    У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» — стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имeн не дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра», – сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.01.2017 10:44
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 января 2017, 02:41

      Рейнгольду, старому хрычу, давно на погост пора. Мало того, что постоянно несет всякую хрень, так он стал еще социально опасен.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 8 января 2017, 02:19

      Старый конченный ублюдок. А может Уралу и Сибири отделиться от РФ вообще, че нет то? Москва сранная и так только сосет бабки с богатых регионов... Так еще и команд не должно быть в РФПЛ? Как ты старая тварь такое можешь говорить. Выродок.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 8 января 2017, 00:23

      чморейнгольдо может нам и всю ту часть России отдать? просто скока читаю что он пишет вызывало отвращение, но за эти слова просто забить камнями насмерть такого профи е мае

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 января 2017, 22:12

      хрень! люди и там любят футбол а какой то революционный придурок хочет лишить людей этого удовольствия..... хотят посмотреть вживую на хороших футболистов из Москвы Сп-Б Краснодара и тп Олень хочет лишить их такой возможности! Ибо ехать за тысячи киломметров посмотреть футбол может не каждый.

      2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 7 января 2017, 21:53

      Я, конечно, уважаю деду Валеру как ветерана, но он уже давно стал маразматиком! Он хоть раз был на стадионах Урала и Сибири на матчах того-же "Спартака"?! А я был, потому его слова для меня - БРЕД!!!

      -1
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      Рейтинг: +842

      sined1951 7 января 2017, 20:52

      В одном он прав. В премьер-лиге должны играть клубы с хорошими финансами и имеющие приличные футбольные поля для игры даже в холодное время года.

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 7 января 2017, 16:49

      Многовато таких экспертов диванных как этот Рейнгольд..Один маразм.В Сибирь сослать бы его..Шатова он за игрока не считает хорошего?

      1
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      Рейтинг: +33

      Radish69 7 января 2017, 16:03

      1. Уралу до Хабаровска тоже не близко летать.
      2. Восточная лига будет в 10 раз слабей и никто не будет в нее ехать играть.
      Не порите чушь про две Высших лиги, есть и будет только одна

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 января 2017, 15:38

      100% надо на зоны делить, единственное булут не равные по силе, либо возврашать весна-осень

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > CSKA471 7 января 2017, 15:41

      Ну а в еврокупки играть стыки, правда западная зона будет выигрывать, покрайней мере пока

      -1
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      Рейтинг: +60

      Shaft 7 января 2017, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      +100 ему. Иногда порит херню, но здесь сказал жёстко, четко и по делу.

      -6
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