Венгер не считает Джаку «грязным» футболистом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не согласен с мнением, что полузащитник его команды Гранит Джака является «грязным» игроком.

«Изучив его игру, вы придете к выводу, что он не является «грязным» футболистом. В целом меня устраивает то, как он действует при обороне своих ворот. Он часто использует свою мощь, чтобы выйти победителем из единоборства, и может развить высокую скорость, чтобы догнать уходящий мяч», — сказал француз.

В нынешнем розыгрыше АПЛ швейцарец сыграл в 14-ти матчах, в которых получил две желтые и одну красную карточку.