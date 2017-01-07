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    Венгер не считает Джаку «грязным» футболистом

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не согласен с мнением, что полузащитник его команды Гранит Джака является «грязным» игроком.

    «Изучив его игру, вы придете к выводу, что он не является «грязным» футболистом. В целом меня устраивает то, как он действует при обороне своих ворот. Он часто использует свою мощь, чтобы выйти победителем из единоборства, и может развить высокую скорость, чтобы догнать уходящий мяч», — сказал француз.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ швейцарец сыграл в 14-ти матчах, в которых получил две желтые и одну красную карточку.

    Источник: Goal.com

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    07.01.2017 08:33
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