Акинфеев: «Если еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что во время отпуска соблюдает предельную осторожность, чтобы избежать травм. По словам вратаря, если он отправляется на отдых в теплые страны, то просто греется на пляже.

– Я с детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если на водных лыжах стоять — можно сломать ногу, водный мотоцикл — есть опасность подпрыгнуть на волне и упасть или даже шею свернуть, потому что на такой скорости это то же самое, что на асфальт упасть. Парашюты все эти… Если, скажем, я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю.

– А как футболисты уходят в отпуск?

– Отпуск у нас в десятых числах декабря и где-то до середины января. Это единственный период, когда можно полноценно отдохнуть. Не очень удобно: в Европе холодно, в России тем более, приходится ехать куда-то, чтобы немножко погреться, – цитирует Акинфеева «ОК!».