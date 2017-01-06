Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Если еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что во время отпуска соблюдает предельную осторожность, чтобы избежать травм. По словам вратаря, если он отправляется на отдых в теплые страны, то просто греется на пляже.

    – Я с детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если на водных лыжах стоять — можно сломать ногу, водный мотоцикл — есть опасность подпрыгнуть на волне и упасть или даже шею свернуть, потому что на такой скорости это то же самое, что на асфальт упасть. Парашюты все эти… Если, скажем, я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю.

    – А как футболисты уходят в отпуск?

    – Отпуск у нас в десятых числах декабря и где-то до середины января. Это единственный период, когда можно полноценно отдохнуть. Не очень удобно: в Европе холодно, в России тем более, приходится ехать куда-то, чтобы немножко погреться, – цитирует Акинфеева «ОК!».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 6 января 2017, 12:52

      и на отдыхе у него ничего не меняется. ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 6 января 2017, 12:00

      Трусоват...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Анжер 6 января 2017, 11:22

      Тормоз какой то......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 января 2017, 09:38

      Волков бояться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 января 2017, 09:07

      а шампусика хлебнуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 января 2017, 06:07

      Я с детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если стою в воротах, то стараюсь меньше ловить мячи - можно сломать руку...Рекорды все эти...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11