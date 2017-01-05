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    Бабаев: «Приоритеты селекционной работы ЦСКА – поиск форварда. Говорить об уходе Траоре пока рано»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что армейцы в зимнее трансферное окно намерены усилить линию нападения. По его словам, форвард Ласина Траоре имеет шансы остаться в московском клубе.

    – Траоре тоже покинет ЦСКА?

    – Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витинью. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.

    – В связи с распродажей в «Анжи» кандидатура Боли не рассматривается?

    – В расширенном списке был и этот футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 16:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 5 января 2017, 22:53

      Скауты ЦСКА, объездили все пляжи мира, в поисках нападающего, денег на покупку игроков нет, все деньги в оффшорах.

      0
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      Рейтинг: +10

      мячелюб 5 января 2017, 21:22

      Сколько можно хвалить футбольный "Спартак"?Помню его с первых выступлений в еврокубках с 1965года и до сих пор не выигран не один.Выигрывали киевляне,тбилисцы,цска,зенит,московское динамо было в финале кубка кубков.Где же этот хвалёный спартак-никак не займёт очередь в еврокубковых победах.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 января 2017, 20:01

      У ЦСКА была выстроена самая лучшая в стране селекционная работа...Клуб только на перепродажах игроков зарабатывал более 1 млрд рублей...В команде всегда была группа игроков- костяк команды, которые и определяли игру команды....Сейчас, кроме старичков-защитников..увы ничего....А если еще уйдет Дзагоев- ЦСКА конец...А может Гинеру все надоело и он решил продать клуб???

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      Рейтинг: +60

      Shaft 5 января 2017, 18:13

      Бл*дь! Боли надо было ещё в прошлом году брать из Анжи. Он уже тогда себя показывал как топ-форвард. Где селекция лошадей?!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 января 2017, 17:10

      Скамью нужно длинную иметь !!!

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      Рейтинг: +24

      Пантелеев > Dellleone 5 января 2017, 22:55

      Все деньги в оффшорах,привезут очередного негра с пляжей мира.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 января 2017, 16:46

      Ищите,может и этот встряхнётся тогда

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      Рейтинг: +24996

      bset 5 января 2017, 16:28

      Если останется, я и не знаю, что ему нужно сделать, чтобы вернуть к себе доверие. Сомневаюсь, что Гончаренко будет с ним церемониться, если это бревно будет также неспешно по полю ползать

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      Рейтинг: -2

      Steem > bset 5 января 2017, 16:37

      В старте не будет, в Уфе он показал, каким строгим может быть, в Уфе ему не хватало сильных исполнителей

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