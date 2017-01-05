Бабаев: «Приоритеты селекционной работы ЦСКА – поиск форварда. Говорить об уходе Траоре пока рано»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что армейцы в зимнее трансферное окно намерены усилить линию нападения. По его словам, форвард Ласина Траоре имеет шансы остаться в московском клубе.

– Траоре тоже покинет ЦСКА?

– Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витинью. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.

– В связи с распродажей в «Анжи» кандидатура Боли не рассматривается?

– В расширенном списке был и этот футболист.