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  • Бабаев: «Приоритеты селекционной работы ЦСКА – поиск форварда. Говорить об уходе Траоре пока рано»

Бабаев: «Приоритеты селекционной работы ЦСКА – поиск форварда. Говорить об уходе Траоре пока рано»

5 января 2017, 16:26
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что армейцы в зимнее трансферное окно намерены усилить линию нападения. По его словам, форвард Ласина Траоре имеет шансы остаться в московском клубе.

– Траоре тоже покинет ЦСКА?

– Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витинью. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.

– В связи с распродажей в «Анжи» кандидатура Боли не рассматривается?

– В расширенном списке был и этот футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Боли Янник Траоре Ласина Бабаев Роман
Комментарии (12)
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bset
1483622899
Если останется, я и не знаю, что ему нужно сделать, чтобы вернуть к себе доверие. Сомневаюсь, что Гончаренко будет с ним церемониться, если это бревно будет также неспешно по полю ползать
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VVM1964
1483623981
ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ ( ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ В ЛЕ - КРАСНОДАР , ТЕРЕК И РОСТОВ )
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Sanches 1204
1483624006
Ищите,может и этот встряхнётся тогда
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Dellleone
1483625410
Скамью нужно длинную иметь !!!
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Shaft
1483629235
Бл*дь! Боли надо было ещё в прошлом году брать из Анжи. Он уже тогда себя показывал как топ-форвард. Где селекция лошадей?!
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zico2205
1483635663
У ЦСКА была выстроена самая лучшая в стране селекционная работа...Клуб только на перепродажах игроков зарабатывал более 1 млрд рублей...В команде всегда была группа игроков- костяк команды, которые и определяли игру команды....Сейчас, кроме старичков-защитников..увы ничего....А если еще уйдет Дзагоев- ЦСКА конец...А может Гинеру все надоело и он решил продать клуб???
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мячелюб
1483640537
Сколько можно хвалить футбольный "Спартак"?Помню его с первых выступлений в еврокубках с 1965года и до сих пор не выигран не один.Выигрывали киевляне,тбилисцы,цска,зенит,московское динамо было в финале кубка кубков.Где же этот хвалёный спартак-никак не займёт очередь в еврокубковых победах.
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Пантелеев
1483646017
Скауты ЦСКА, объездили все пляжи мира, в поисках нападающего, денег на покупку игроков нет, все деньги в оффшорах.
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