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    Икарди: «Ситуация при де Буре в «Интере» была невыносимой»

    Нападающий и капитан «Интера» Мауро Икарди рассказал о плохой атмосфере в команде, которая царила при бывшем главном тренере Франке де Буре. Напомним, что голландца в ноябре сменил Стефано Пиоли.

    «Ситуация при де Буре была невыносимой. Игроки, не выходившие в старте, были недовольны и не выражали большого желания и радости в моменты празднования с командой. При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не играет, чувствуют себя частью клуба. Он изменил наш менталитет», – сказал Икарди.

    Источник: Football Italia

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    05.01.2017 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 13:56

      Внутренняя погода тоже влияет на результат!!!

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