Икарди: «Ситуация при де Буре в «Интере» была невыносимой»

Нападающий и капитан «Интера» Мауро Икарди рассказал о плохой атмосфере в команде, которая царила при бывшем главном тренере Франке де Буре. Напомним, что голландца в ноябре сменил Стефано Пиоли.

«Ситуация при де Буре была невыносимой. Игроки, не выходившие в старте, были недовольны и не выражали большого желания и радости в моменты празднования с командой. При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не играет, чувствуют себя частью клуба. Он изменил наш менталитет», – сказал Икарди.