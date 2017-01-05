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    Сампаоли: «Поражение «Севильи» было обусловлено игрой соперника в первом тайме»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (0:3).

    «Соперник превзошел нас в первой половине. С нами давно не случалось подобного. Что касается работы арбитра, то всегда бывают судейские решения, которые можно проанализировать. Лично мне этим заниматься не хочется, поскольку не считаю себя способным на это.

    Могу сказать лишь то, что поражение «Севильи» было обусловлено игрой соперника в первом тайме», – сказал специалист.

    Напомним, что ответный матч состоится 12 января.

    Источник: Marca

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    05.01.2017 08:11
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