Президент «Баварии»: «К «РБ Лейпцигу» необходимо относиться серьезно»

Президент «Баварии» Ули Хенесс оценил успех команды «РБ Лейпциг», чей успех должен пойти на пользу всему немецкому футболу.

«Приятно, когда у тебя появляется еще один противник, который может серьезно побороться за титул чемпиона страны. Это очень полезно для всего немецкого футбола.

Сейчас уж все понимают, что к «РБ Лейпцигу» необходимо относиться серьезно. И эту команду нельзя сравнивать с «Лестер Сити», у нее совершенно другие возможности», – цитирует слова президента клуба Sport Bild.

«РБ Лейпциг» после 16 туров немецкой Бундеслиги занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, уступая «Баварии» три очка.