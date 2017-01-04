Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Баварии»: «К «РБ Лейпцигу» необходимо относиться серьезно»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс оценил успех команды «РБ Лейпциг», чей успех должен пойти на пользу всему немецкому футболу.

    «Приятно, когда у тебя появляется еще один противник, который может серьезно побороться за титул чемпиона страны. Это очень полезно для всего немецкого футбола.

    Сейчас уж все понимают, что к «РБ Лейпцигу» необходимо относиться серьезно. И эту команду нельзя сравнивать с «Лестер Сити», у нее совершенно другие возможности», – цитирует слова президента клуба Sport Bild.

    «РБ Лейпциг» после 16 туров немецкой Бундеслиги занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, уступая «Баварии» три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2017 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 18:15

      https://www.youtube.com/watch?v=YGwI9NBLLBI

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 17:58

      Самый лучший в Баварии Филипп Лам!!!Так надёжно ни одна звезда не играла! Неужели, для того что-бы быть класным игроком нужно родиться в Мюнихе??? Наш Федя был ЛУЧШЕ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ROSTOV SUPER 4 января 2017, 19:13

      Его так не хватает на поле....Как он разбирался с соперниками... Такого парня как Федя больше не будет никогда...Нет Бескова,нет Лобановского, нет БОЛЬШОГО футбола, а есть.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 17:43

      Локомотив Ляйпциг-Форвертс!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 17:42

      Вспомните Юргена Клоппа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 17:40

      На кураже и Бавария не Бавария....Эх ...!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 4 января 2017, 15:26

      Я уважаю стремление игроков РБ подняться на вершины, но Бавария есть Бавария. Остальные временные выскочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 января 2017, 10:42

      Если не растащат, команда многообещающая. А Ральф Хазенхютль персона вообще харизматичная. Такие люди на многое способны. И Ральф Рангник - ГОЛОВА! Так что всё возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 января 2017, 09:07

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11