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Новосельцев провел отпуск во Франции, занимаясь с индивидуальным тренером

4 января 2017, 06:27
1

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев провел свой отпуск не в экзотических странах на пляжах, а занимался тренировочным процессом во Франции с индивидуальным тренером.

«В отпуске я всегда стараюсь поддерживать игровую форму. Мы снимаем площадку и играем с друзьями в футбол. Я бегаю, хожу заниматься на турники и брусья. В этом году моя жена спросила: «Есть ли в футболе практика индивидуальных тренировок за границей в тех странах, где лучшие школы футбола?» Потому что в баскетболе это распространенное явление. Я ответил, что не слышал о таком. Мы стали узнавать, делал ли кто-то из футболистов что-то подобное. Оказалось, что никто из российских игроков не прибегал к такой практике. По крайней мере, нам не удалось ничего узнать об этом. Катя помогла мне найти тренера, мы решили поехать. Тренировки были во Франции.

Сложных условий не было. Весь тренировочный процесс был подстроен под меня. Время начала тренировок и их интенсивность были расписаны тренером, но мы могли их корректировать, увеличивать или снижать интенсивность, добавлять еще одну тренировку», – сказал Новосельцев.

В текущем сезоне футболист провел пять матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (1)
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filosof sparty
1483525128
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