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    Венгер: «У «Борнмута» было преимущество в отдыхе»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал оценку непростому выездному матчу против «Борнмута».

    «Начало матча вышло для нас крайне тяжелым. В первые минуты соперник был быстрее и лучше нас. «Борнмут» определенно заслуживает аплодисментов. Конечно, у них было преимущество, так как они отдыхали три с половиной дня, а мы провели предыдущий матч в воскресенье. Это слишком большая фора. Но в любом случае у них хорошая, опасная команда, которая создала нам много проблем на поле», – приводит слова Венгера Sky Sports.

    Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Арсенал» закончился со счетом 3:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 06:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +191

      bafor 4 января 2017, 11:35

      Арсенал был не готов. Мало времени на отдых было. Но и Бормунд команда зубастая. А мачт получился шикарнейший.

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 4 января 2017, 11:20

      Да не парься Арсен, мы уже привыкли. Каждый год на боксин дэй "Арсенал" идет в Баню.

      0
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 4 января 2017, 10:48

      А ну да я уже забыл матч с Бормутом считается важнейшим

      -1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 января 2017, 08:54

      согласен с Венгером. Глупость какая то играть через 48 часов важнейшие матчи...

      0
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      Рейтинг: +11

      Gadget_90 4 января 2017, 08:39

      Этот плохой танцор уже изрядно надоел

      0
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