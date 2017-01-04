Венгер: «У «Борнмута» было преимущество в отдыхе»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал оценку непростому выездному матчу против «Борнмута».

«Начало матча вышло для нас крайне тяжелым. В первые минуты соперник был быстрее и лучше нас. «Борнмут» определенно заслуживает аплодисментов. Конечно, у них было преимущество, так как они отдыхали три с половиной дня, а мы провели предыдущий матч в воскресенье. Это слишком большая фора. Но в любом случае у них хорошая, опасная команда, которая создала нам много проблем на поле», – приводит слова Венгера Sky Sports.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Арсенал» закончился со счетом 3:3.