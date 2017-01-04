Червиченко: «Реально жизнеспособных клубов в РФПЛ около десятка»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал об экономических проблемах российских клубов, а также отметил, что «Амкар» и «Уфа» поступают правильно, продавая своих игроков в более сильные клубы при поступлении хороших финансовых предложений.

– Перемены в «Анжи» свидетельствует о том, что российский футбол ждут трудные времена, более скромная и экономная жизнь?

– Мне то, что происходит с российским футболом, напоминает моменты из мультфильмов. Помните, когда герой завис над пропастью, падает, но кончиками пальцев каким-то невероятным образом продолжается цепляться? Наш футбол уже давно над пропастью, но по непонятным причинам пока не летит в тартарары. Реально жизнеспособных клубов у нас около десятка. Все остальное – это потуги местных руководителей и вообще полная финансовая несуразица. Непонятно, с тем, как платят, кому, за что. Думаю, наш футбол должен пережить некий коллапс, чтобы после этого началась выстраиваться нормальная жизнеспособная система.

– Появляются и другие примеры в экономическом плане: «Уфа» и «Амкар» в последние несколько трасферных окно неплохо заработали на продаже игроков.

– Ребята молодцы, что стали понимать такую вещь: если есть предложение, надо им пользоваться. Помню, в мою бытность президентом «Спартака» я вел с «Амкаром» переговоры, по-моему, по Волкову. И нам такие цифры назвали, что просто несерьезно. В итоге они его никуда не продали, а через два года он вообще закончил с футболом. Наверное, теперь пришло понимание, что много предложений не бывает. И продавать игрока нужно тогда, когда он находится на пике. Ведь никто не знает, что с ним может случиться через сезон, а то и через месяц. Клубы подстраиваются под нынешние реалии. Но есть и те, кто находится каком-то забытье, надеясь, что появится царь и за ухо приведет спонсора.