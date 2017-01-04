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    Червиченко: «Реально жизнеспособных клубов в РФПЛ около десятка»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал об экономических проблемах российских клубов, а также отметил, что «Амкар» и «Уфа» поступают правильно, продавая своих игроков в более сильные клубы при поступлении хороших финансовых предложений.

    – Перемены в «Анжи» свидетельствует о том, что российский футбол ждут трудные времена, более скромная и экономная жизнь?

    – Мне то, что происходит с российским футболом, напоминает моменты из мультфильмов. Помните, когда герой завис над пропастью, падает, но кончиками пальцев каким-то невероятным образом продолжается цепляться? Наш футбол уже давно над пропастью, но по непонятным причинам пока не летит в тартарары. Реально жизнеспособных клубов у нас около десятка. Все остальное – это потуги местных руководителей и вообще полная финансовая несуразица. Непонятно, с тем, как платят, кому, за что. Думаю, наш футбол должен пережить некий коллапс, чтобы после этого началась выстраиваться нормальная жизнеспособная система.

    – Появляются и другие примеры в экономическом плане: «Уфа» и «Амкар» в последние несколько трасферных окно неплохо заработали на продаже игроков.

    – Ребята молодцы, что стали понимать такую вещь: если есть предложение, надо им пользоваться. Помню, в мою бытность президентом «Спартака» я вел с «Амкаром» переговоры, по-моему, по Волкову. И нам такие цифры назвали, что просто несерьезно. В итоге они его никуда не продали, а через два года он вообще закончил с футболом. Наверное, теперь пришло понимание, что много предложений не бывает. И продавать игрока нужно тогда, когда он находится на пике. Ведь никто не знает, что с ним может случиться через сезон, а то и через месяц. Клубы подстраиваются под нынешние реалии. Но есть и те, кто находится каком-то забытье, надеясь, что появится царь и за ухо приведет спонсора.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.01.2017 01:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 января 2017, 09:31

      Сам же к этому положению дел руку и приложил...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 января 2017, 09:20

      Меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 января 2017, 08:04

      Сам же и развалил наш футбол. А теперь потешается на остатках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 4 января 2017, 07:49

      кто такой Волков?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 января 2017, 07:16

      Кризис настиг и футболистоа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 января 2017, 06:30

      Путин цикнет - и у Томи толпа спонсоров построится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > serppion 4 января 2017, 09:25

      появятся спонсоры под названием подарки от деда мороза,а газпром,лукойл и тп туда низачто не пойдут

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 января 2017, 05:23

      просто нужно думать про футбол,болельщиков,престиже нашего чемпионата!и тогда все будет как должно быть!положительный образец,это фк Краснодар!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 января 2017, 04:30

      Волков закончил пару лет назад, идиот.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 января 2017, 01:44

      в стране нужна глобальная перестройка. всех кто править хоть чем то за решетку и все наладиться

      1
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      Рейтинг: +7801

      BarStep > x-x-x-x-x 4 января 2017, 10:12

      Мы это уже проходили в 17-м году.... Получили то, что получили - революционеры хреновы...

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