«Генк» требовал от «Спартака» 25 миллионов за Бэйли

«Спартак» провел переговоры с «Генком» на предмет трансфера нападающего Леона Бэйли. Стороны вышли на контакт в сентябре. Изначально бельгийский клуб просил за 19-летнего игрока 18 миллионов евро. После сумма была повышена до 20 миллионов. После того, как «магистры» подняли цену до 25 миллионов, красно-белые решили свернуть переговоры.

Бэйли является лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии прошлого сезона. В текущем розыгрыше Про-Лиги он записал в свой актив два гола в 18-ти встречах. Также от принял участие в девяти матчах Лиги Европы, отметившись семью забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt его стоимость составляет 12,5 миллиона евро.