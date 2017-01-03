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    «Генк» требовал от «Спартака» 25 миллионов за Бэйли

    «Спартак» провел переговоры с «Генком» на предмет трансфера нападающего Леона Бэйли. Стороны вышли на контакт в сентябре. Изначально бельгийский клуб просил за 19-летнего игрока 18 миллионов евро. После сумма была повышена до 20 миллионов. После того, как «магистры» подняли цену до 25 миллионов, красно-белые решили свернуть переговоры.

    Бэйли является лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии прошлого сезона. В текущем розыгрыше Про-Лиги он записал в свой актив два гола в 18-ти встречах. Также от принял участие в девяти матчах Лиги Европы, отметившись семью забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt его стоимость составляет 12,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 19:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 января 2017, 09:11

      Отлично поторговались - с 18 до 25 цена поднялась) Лучше бы без торга брали получается) хотя 2 гола в 18 матчах - мягко говоря не густо.

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 3 января 2017, 22:25

      Мир сошел с ума. У нас за 100$ месяц работают!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 января 2017, 21:42

      Талант конечно топовый 20 ещё куда ни шло, но 25 явный перебор...

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 3 января 2017, 20:37

      Дорого, за эти деньги можно брать уже игрока уровня Депая и выше!
      Воспитывайте свою молодёжь,куда приятнее радоваться за наших русских ребят, заодно и уровень сборной поднимете!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 января 2017, 20:27

      своих молодых развивайте и все будет огонь. а вы чуть кто показал себя миллионы им платите, а они и тащатся в рамках лимита. уберите лимит и будет видно кто есть ху

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 января 2017, 19:50

      А у бельгийцев губа не треснет?

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 19:47

      Правильно, нельзя молодых отпускать в чемпионат России на гниение

      -3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 3 января 2017, 19:40

      Хоть бы раз не пожалели денег и взяли бы молодого перспективного нападающего. А то берем обычно всякий отработанный материал..

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      Рейтинг: +12

      Box21 > oyabun 3 января 2017, 19:47

      Ты совсем? 25 МИЛЛИОНОВ,это тебе не Патрик Робертс или Ихеначо,это какой-то игрок из Бельгии)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 3 января 2017, 23:16

      Температура?

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > oyabun 3 января 2017, 23:52

      У вас целая академия под жопой, перспективных и молодых.Нах... покупать у бельгийцев за 25млн. ?

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