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«Генк» требовал от «Спартака» 25 миллионов за Бэйли

3 января 2017, 19:22
11

«Спартак» провел переговоры с «Генком» на предмет трансфера нападающего Леона Бэйли. Стороны вышли на контакт в сентябре. Изначально бельгийский клуб просил за 19-летнего игрока 18 миллионов евро. После сумма была повышена до 20 миллионов. После того, как «магистры» подняли цену до 25 миллионов, красно-белые решили свернуть переговоры.

Бэйли является лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии прошлого сезона. В текущем розыгрыше Про-Лиги он записал в свой актив два гола в 18-ти встречах. Также от принял участие в девяти матчах Лиги Европы, отметившись семью забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt его стоимость составляет 12,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Генк Спартак Бэйли Леон
Комментарии (11)
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oyabun
1483461622
Хоть бы раз не пожалели денег и взяли бы молодого перспективного нападающего. А то берем обычно всякий отработанный материал..
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Фан666
1483462025
Правильно, нельзя молодых отпускать в чемпионат России на гниение
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shurik45
1483462247
А у бельгийцев губа не треснет?
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swot1205
1483464476
своих молодых развивайте и все будет огонь. а вы чуть кто показал себя миллионы им платите, а они и тащатся в рамках лимита. уберите лимит и будет видно кто есть ху
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4agaaa
1483465071
Дорого, за эти деньги можно брать уже игрока уровня Депая и выше! Воспитывайте свою молодёжь,куда приятнее радоваться за наших русских ребят, заодно и уровень сборной поднимете!
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ivanthebest
1483468969
Талант конечно топовый 20 ещё куда ни шло, но 25 явный перебор...
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Hangeldi
1483471543
Мир сошел с ума. У нас за 100$ месяц работают!!!
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Обер-КанцлерЪ
1483510267
Отлично поторговались - с 18 до 25 цена поднялась) Лучше бы без торга брали получается) хотя 2 гола в 18 матчах - мягко говоря не густо.
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