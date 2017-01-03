Джеррард: «Баркли лучше уйти из «Эвертона»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дал оценку игре полузащитнику «Эвертона» Росса Баркли.

«С эгоистической точки зрения уход из «Эвертона» был бы лучшим вариантом для него. Я большой фанат Росса, но должен заметить, что он достаточно непостоянен. Думаю, Рональд Куман слишком жестко критикует его в интервью, и ни к чему хорошему для него это не приведет. Баркли — надежда клуба, ведь он молод и все сходятся во мнении, что вокруг него надо строить команду. Ему только 23, а значит у него впереди ещe 10 лет качественной игры», — считает Джеррард.