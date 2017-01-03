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    Джеррард: «Баркли лучше уйти из «Эвертона»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дал оценку игре полузащитнику «Эвертона» Росса Баркли.

    «С эгоистической точки зрения уход из «Эвертона» был бы лучшим вариантом для него. Я большой фанат Росса, но должен заметить, что он достаточно непостоянен. Думаю, Рональд Куман слишком жестко критикует его в интервью, и ни к чему хорошему для него это не приведет. Баркли — надежда клуба, ведь он молод и все сходятся во мнении, что вокруг него надо строить команду. Ему только 23, а значит у него впереди ещe 10 лет качественной игры», — считает Джеррард.

    Источник: BT Sport

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    03.01.2017 17:32
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