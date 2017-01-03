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    Хесус Навас близок к возвращению в «Севилью»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас близок к возвращению в Испанию. 31-летний футболист уже ведет переговоры с «Севильей». Известно, что интерес к нему проявляет и турецкий «Фенербахче». Сам игрок склоняется к возвращению в свой бывший клуб, за который он выступал с 2000 по 2013 год.

    Действующий контракт Наваса с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2017 года. В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 14 матчей, в которых заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов на его счету пять матчей и одна результативная передача.

    Источник: AS

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    03.01.2017 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 3 января 2017, 10:17

      всё на родину

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