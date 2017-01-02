Клопп: «Вряд ли травма Старриджа, полученная в игре с «Сандерлендом», является серьезной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал повреждение, полученное нападающим Даниэлем Старриджем во встрече 20-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (2:2). Также специалист отметил, что красным не хватало на поле травмированных полузащитников Джордана Хендерсона и Фелиппе Коутиньо.

«Старриджу досталось по правому голеностопу, но вряд ли там что-то серьезное. Замена Милнера? Показалось, что ему нанесли удар в бедро, но сам он точно не смог сказать. Не стоило подвергать его риску, поэтому я и произвел замену.

Хочется верить, что травма Хендерсона также незначительна. Сегодня нам не хватало его и Коутиньо», – сказал Клопп.