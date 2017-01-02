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    Болельщики «Амкара» признали рекордную «сухую» серию главным событием 2016 года

    По мнению болельщиков «Амкара», главным событием 2016 года стала «сухая» домашняя серия команды, длящаяся с 8 мая по сегодняшний день, что является рекордом среди всех европейских высших дивизионов. За данный вариант свои голоса отдали более 50% фанатов. Вторым по значимости событием стала шестая строчка в турнирной таблице, на которой пермяки располагаются после первой части сезона (19%). За вариант «Выход в полуфинал Кубка России» проголосовало 8% болельщиков.

    Переход голкипера Александра Селихова в «Спартак» был признан четвертым по значимости событием для «Амкара» в прошедшем году (7,8% голосов).

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.01.2017 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 06:15

      Гаджиев молодец. Целуйте его за...

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