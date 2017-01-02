Витсель о переходе в Китай: «Это был трудный выбор»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал переход в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​. Ранее сообщалось, что игрок подписал трехлетний контракт, согласно которому будет получать около 25 миллионов евро в год. Напомним, на футболиста также претендовал «Ювентус».

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой было предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться. Руководство «Ювентуса» было профессионально, они вели себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Планирую поддерживать «Ювентус», и надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.

Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся!» – сказал игрок.