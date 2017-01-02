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    Витсель о переходе в Китай: «Это был трудный выбор»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал переход в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​. Ранее сообщалось, что игрок подписал трехлетний контракт, согласно которому будет получать около 25 миллионов евро в год. Напомним, на футболиста также претендовал «Ювентус».

    «Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой было предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться. Руководство «Ювентуса» было профессионально, они вели себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Планирую поддерживать «Ювентус», и надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.

    Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся!» – сказал игрок.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2017 11:32
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +56

      alSm 3 января 2017, 00:31

      Рановато для безбедной пенсии! мог бы ещё начать в футбол играть хоть где-то!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 2 января 2017, 21:39

      выбирал между ростом в футболе и ростом в кармане . второе победило

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 января 2017, 17:02

      Прочитал комменты.. Такие олени у нас в стране ужас... Страшно жить, когда вокруг такие долбаебы. А вам денег не надо? СУка, ему Юве максимум лямов 5-6 предложил бы, а тут 25.. Есть разница? Вы блять, чмори тупые, сосать у директора своего будете за 199 тысяч рублей. А тут 25 лямов евро. Сука, 99% тех, кто его осуждает просто не могут понять что такое 25 лямов евро. Вы как были на дне нищие чмошки, так и будете там. А человек стремится обеспечитьсвою семью на всю жизнь. Если у вас зарплата 25 тысяч, а вам предложат 200 тысяч, вы откажетесь? НЕТ! Вы первые орать будете, что хотите такую работу! Недоразвитые нечтожества вы, кто его осуждает.

      5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Max Urbanov 3 января 2017, 02:50

      Ага, а ты такой супер правильный, за бабки наверное и опуститься ниже собственного достоинства можешь. Витсель и так миллионер, зачем ему ещё 20 Лямов?? Какая нахрен семья, она и так обеспечена на всю жизнь благодаря газпрому!!

      -1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Nesterenko 17 января 2017, 05:12

      а где тут опаускание ниже собственного достоинства? Есть 2 клуба, 2 предложения, одно из них гораздо более привлекательное. Нормальный выбор. Да, в профессиональном плане потерял, но зато в финансовом очень выиграл. Каждому свое. А денег много не бывает. Говорить про обеспеченность на всю жизнь - это если смотреть с точки зрения обычной зарплаты и обычных расходов среднестатистического человека, так что про обеспеченность на всю жизнь - это вряд ли, тем более век футболиста короток, карьеру закончит и не видать ему таких заработков, если не вложится сейчас во что-то прибыльное

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Petrak86 17 января 2017, 06:12

      Вот именно, в профессиональном плане много потерял. А футболист это прежде все профессиональный спортсмен. Большая ошибка вообще была покупать такого корыстного человека в Зенит. И что значит среднестатистического человека, Витселю что в этой жизни мало миллиона? И вообще я дал разумный ответ пользователю, который утверждает что: "сосать у директора своего будете за 199 тысяч рублей.........". Это разве не ниже собственного достоинства?

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 января 2017, 16:06

      Еще один продажный футболер. Тебе что денег мало? Ты в Зените был одним из самых богатых футболистов. Не уважаю я такой выбор, беготня за деньгами к хорошему не приведет. Отказать Ювентусу, это просто дурачок. Ну и вали в свой Китай.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 января 2017, 15:41

      Можно забыть о его существовании

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 2 января 2017, 15:29

      продажная шавка!!!

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 января 2017, 15:20

      о да............ сложный............. просто футболисты некоторые как проститутки ... где больше дадут там и дадут................Конкретнх принципов нет.... как и мечты вырости и попасть в определенный клуб

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Cant Stop 17 января 2017, 05:15

      если какая-то компания предложит тебе в 20 раз больше зарплату, при этом работать придется гораздо меньше... Что выберешь? Останешься на прежнем уровне или пойдешь туда, где лучше условия? ответ очевиден,во всяком случае для взрослого человека, который думает о будущем

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 января 2017, 14:39

      На первом месте деньги, а уже потом футбол

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Joko21 17 января 2017, 05:13

      так это их работа, естсественно они хотят больше денег, как и на любой работе.

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      Рейтинг: +130

      Альтер 2 января 2017, 14:39

      карьера закончена(((

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      Рейтинг: +13

      BART 31rus 2 января 2017, 14:05

      за баблом погнался

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