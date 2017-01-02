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Витсель о переходе в Китай: «Это был трудный выбор»

2 января 2017, 11:32
42

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал переход в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​. Ранее сообщалось, что игрок подписал трехлетний контракт, согласно которому будет получать около 25 миллионов евро в год. Напомним, на футболиста также претендовал «Ювентус».

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой было предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться. Руководство «Ювентуса» было профессионально, они вели себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Планирую поддерживать «Ювентус», и надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.

Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся!» – сказал игрок.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (42)
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vladimir-7
1483346970
Деньги для Витселя решили всё.
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BoltCX
1483348209
Это был трудный выбор, но бабло победило зло.
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filosof sparty
1483348408
С одной стороны хочется много нехороших слов сказать, с другой…мы живём в капитализме, и здесь всё решает БАБЛО!!!
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alll-1
1483348863
продажная
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kimig
1483349010
слишком долго за ним ЮВЕНТУС следил,бесплатно хотели,бесплатно бывает только сыр в мышеловке.Кинул ВИТСЕЛЬ их через...
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Cant Stop
1483359600
о да............ сложный............. просто футболисты некоторые как проститутки ... где больше дадут там и дадут................Конкретнх принципов нет.... как и мечты вырости и попасть в определенный клуб
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Obojaemiy
1483360157
продажная шавка!!!
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Nesterenko
1483362405
Еще один продажный футболер. Тебе что денег мало? Ты в Зените был одним из самых богатых футболистов. Не уважаю я такой выбор, беготня за деньгами к хорошему не приведет. Отказать Ювентусу, это просто дурачок. Ну и вали в свой Китай.
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Max Urbanov
1483365742
Прочитал комменты.. Такие олени у нас в стране ужас... Страшно жить, когда вокруг такие долбаебы. А вам денег не надо? СУка, ему Юве максимум лямов 5-6 предложил бы, а тут 25.. Есть разница? Вы блять, чмори тупые, сосать у директора своего будете за 199 тысяч рублей. А тут 25 лямов евро. Сука, 99% тех, кто его осуждает просто не могут понять что такое 25 лямов евро. Вы как были на дне нищие чмошки, так и будете там. А человек стремится обеспечитьсвою семью на всю жизнь. Если у вас зарплата 25 тысяч, а вам предложат 200 тысяч, вы откажетесь? НЕТ! Вы первые орать будете, что хотите такую работу! Недоразвитые нечтожества вы, кто его осуждает.
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Avatar 2
1483382367
выбирал между ростом в футболе и ростом в кармане . второе победило
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