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    Уилкшир: «Как-то во время Нового года пошли на прогулку с бутылкой водки и двумя мандаринами»

    Защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что планирует встречать Новый год в России. По словам австралийца, в первый раз, когда он отмечал праздник в этой стране, вместе с отцом жены он отправился на прогулку, взяв с собой бутылку водки и два мандарина.

    «Это будет второй раз, когда я буду встречать Новый год в России. Мне очень нравится! В первый раз праздновали с отцом жены. Была смешная история: мы пошли на прогулку до нашего нового дома с бутылкой водки и двумя мандаринами. Вот такой русский Новый год! В этом году тоже будем встречать дома, всей семьей», – сказал Уилкшир.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.12.2016 18:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 января 2017, 11:44

      Кого мандаринами обозвал? Так и расизм "пришить" могут!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 января 2017, 01:55

      а в этом уже заматерел 2 бутылки водки и 1 мандарин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 31 декабря 2016, 19:13

      "Пошел с 2 мандаринами и бутылкой водки В этом году тоже дома". Похоже было 4 пузыря и по мандарина.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 декабря 2016, 18:44

      Этим у нас никого не удивишь

      0
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