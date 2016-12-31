Моуринью заявил, что Депай не играет, потому что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие в составе нападающего Мемфиса Депая. По словам специалиста, он не готов выпускать игроков, стремящихся покинуть стан манкунианцев.

«В прошлом сезоне он не играл. Выходя на поле, он не показывал чего-то феноменального. В этом сезоне он не играет вообще. Должен сказать, что в последние пару месяцев я принимал решение по поводу Депая, основываясь на информации о том, что он хочет уйти в январе. Если мы получим реальное предложение, то готовы его принять.

Если я понимаю, что игрок может и хочет уйти, а мне нужно кому-то дать шанс, то я предпочту Лингарда, Мхитаряна или Марсьяля, поскольку они на сто процентов хотят остаться в команде. Это логичное решение», – сказал Моуринью.