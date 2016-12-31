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    Гинер: «Этой осенью ЦСКА столкнулся с трудностями, но они сделали команду лишь сильнее»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер в новогоднем поздравлении болельщикам красно-синих подчеркнул, что сложности, с которыми команде пришлось столкнуться в первой части чемпионата России, лишь закалят армейцев. Также он подчеркнул, что уходящий год ознаменовался несколькими важными для клуба событиями.

    «Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Впереди Новый год. Думаю, что вы уже знаете, что загадать под бой курантов. С новым годом, дорогая красно-синяя семья», – сказал Гинер.

    Источник: Twitter

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    31.12.2016 11:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 1 января 2017, 10:02

      ага сильней)))ну ну

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 1 января 2017, 05:53

      удачи ... пора и клубом заняться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 31 декабря 2016, 16:12

      как загадали-так и будет!

      1
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      Рейтинг: +11

      berbator7 31 декабря 2016, 12:39

      Все что не выкидывает нас в первый дивизион, делает нас сильнее)

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 31 декабря 2016, 12:18

      ЦВБП!!!

      0
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