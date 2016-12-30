Уткин: «Семак? Высокие ожидания – враг молодого тренера»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о приходе Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы». Напомним, сегодня 40-летний специалист подписал контракт с уфимским клубом, рассчитанный на 1,5 года.

«Наверное, ему пора стать тренером. Не отвертеться. В «Уфе» или нет, но если это не произойдет в ближайшее время, к такой возможности перестанут относиться серьезно. Кстати, он отличный второй. Но амбиции, безусловно, куда выше.

Не знаю, каким он будет тренером. Ни в смысле стиля, ни в смысле удачи. Но я практически уверен, что станет он совсем не таким, как это может сейчас казаться со стороны. Карьера Семака удивляла каждым поворотом. Каждый раз ему удавалось находить в себе совершенно новые качества.

Сергей Богданович очень, очень хитер. И он вас точно удивит. Поэтому я останусь скептиком пока. Предположу очевидное: высокие ожидания – враг молодого тренера.

Лично я никогда не угадывал, каким будет следующий шаг Сергея Семака», – сказал Уткин.