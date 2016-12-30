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    Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», потому что это предложение было самым выгодным для «Краснодара»

    Полузащитник Одил Ахмедов, перешедший сегодня в «Шанхай СИПГ» из «Краснодара», сообщил, что имел предложения от европейских клубов, но перешел в Китай, потому что получил наиболее выгодные для российской команды условия.

    «У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив все, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для «Краснодара». Я не считаю, что переход в китайский чемпионат – это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал все, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение.

    Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру. К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нем думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил», – сказал футболист.

    Источник: ТАСС

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    30.12.2016 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1186

      Argon 30 декабря 2016, 19:40

      Не перегнуть бы с распродажей.

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 30 декабря 2016, 18:42

      Все по делу. Норм. Но каков Китай!!?!!! Тихой сапой, без лозунгов и крикливых деклараций, мол: "Мы соберем лучших в своем чемпе".. уже тенденция, однако

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