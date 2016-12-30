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    Мандрыкин: «Наш футбол – это безобразие»

    Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин оценил игру ряда клубов РФПЛ. По словам Мандрыкина, единоличное лидерство «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России вызвано проблемами главных конкурентов.

    – «Спартак» хорошо выступил в первой части чемпионата?

    – Если рассматривать его в общей массе российского футбола, то да. Но любая команда способна «выстрелить», «Краснодар» мог уже и чемпионом стать. Я считаю, что «Краснодар» лучше, чем «Спартак». Просто «Зенит» сейчас играет вполноги, ЦСКА не может играть нормально, потому что у него нет состава – и на этом фоне выделяется «Спартак», который уже пять лет в Европе ничего не может сделать. Мне не хочется больше об этом говорить, наш футбол – это безобразие.

    Источник: Euro-football.ru

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    30.12.2016 13:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +307

      shpilman 30 декабря 2016, 16:39

      Томь не может играть нормально, потому что у неё нет состава,

      Арсенал Т. не может играть нормально, потому что у него нет состава,

      Урал, Оренбург, КС, онжи и тд., и на этом фоне выделяется «Спартак»

      так про любую команду можно сказать))

      1
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 30 декабря 2016, 16:19

      А почему когда кони становились чемп. не говорил, что это расслабленность Спартака или бомжей. А как Спартак так только потому, что у всех проблемы. Все пять лет у Спартака также были проблемы и им всем очень повезло.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 30 декабря 2016, 15:49

      Чего ещё мог сказать этот лошара ))

      1
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      Рейтинг: +354

      valike35 30 декабря 2016, 14:10

      Нашли кого спрашивать

      2
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      Рейтинг: +80

      emdroof 30 декабря 2016, 14:01

      Что за тупость - сравнивать команду с другими, говоря что у других сейчас не все хорошо...команда это то, что есть прямо здесь и сейчас...так же можно было и про Спартак в прошлых сезонах говорить, мол у них состава нет, вот ЦСКА с Зенитом и выделяются на их фоне...и касается это абсолютно всех команд, кто-то играет и выигрывает, а кто-то нет, вот и все

      5
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      Рейтинг: +215

      iuda 30 декабря 2016, 13:49

      Безобразие было и когда некий вратарь мандрыкин задом грел скамейку и получал за это нехилое бабло

      7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 13:37

      Тебе ли критиковать?

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 30 декабря 2016, 13:24

      А по-моему безобразие - это когда игрок Мандрыкин скрывался от ментов, разбил машину и получил при этом травму, поставившую крест на его карьере и сделавшую его инвалидом. Настоящий профессионал. Бухой он был или нет - история умалчивает, однако ж просто так от ментов чтоли драпал?

      10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 декабря 2016, 13:21

      Слова истинного коня.

      -1
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