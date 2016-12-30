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    Покинувший ЦСКА из-за проблем с желудком Эльм продлил контракт с «Кальмаром»

    Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за шведский «Кальмар», продлил контракт с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение 28-летнего шведа рассчитано до конца следующего сезона.

    Напомним, Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год. За это время футболист успел завоевать с московским клубом два национальных чемпионства. Зимой 2014 года ЦСКА и Эльм расторгли контракт по обоюдному согласию сторон из-за проблем игрока с желудком.

    Источник: ФК «Кальмар»

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    30.12.2016 13:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 декабря 2016, 18:51

      Покинувший ЦСКА из-за проблем с желудком Эльм продлил контракт с «Кальмаром» Кальмарами лечится?Здоровья!Хорошо ведь играл.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 30 декабря 2016, 18:04

      Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 30 декабря 2016, 17:04

      здоровья!

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 30 декабря 2016, 15:48

      В России обычно проблемы с печенью у футболистов

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 декабря 2016, 15:30

      А, мог бы вернуться в ЦСКА после лечения или нужна реабилитация? Здоровья и
      успехов Расмусу Эльму.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 30 декабря 2016, 14:14

      здоровья и успехов!!

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      Рейтинг: +1292

      каа 30 декабря 2016, 13:09

      Здоровья Расмусу... классный был игрок ... Дай бог подняться на прежний уровень..

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