Покинувший ЦСКА из-за проблем с желудком Эльм продлил контракт с «Кальмаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за шведский «Кальмар», продлил контракт с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение 28-летнего шведа рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год. За это время футболист успел завоевать с московским клубом два национальных чемпионства. Зимой 2014 года ЦСКА и Эльм расторгли контракт по обоюдному согласию сторон из-за проблем игрока с желудком.