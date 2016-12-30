Жилберто: «За два года Неймар обойдет Месси и Роналду»

Экс-защитник сборной Бразилии Жилберто уверен, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар сможет обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар является один из лучших игроков во всем мире. Да, сейчас он немного уступает Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Я уверен, что Неймар в течение двух лет сможет обойти обоих», – заявил Жилберто.

В текущем сезоне Неймар сыграл в 18 официальных матчах за «Барселону». В них он отметился шестью забитыми голами, а также отдал 14 результативных передач.