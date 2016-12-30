Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жилберто: «За два года Неймар обойдет Месси и Роналду»

30 декабря 2016, 09:57
6

Экс-защитник сборной Бразилии Жилберто уверен, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар сможет обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар является один из лучших игроков во всем мире. Да, сейчас он немного уступает Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Я уверен, что Неймар в течение двух лет сможет обойти обоих», – заявил Жилберто.

В текущем сезоне Неймар сыграл в 18 официальных матчах за «Барселону». В них он отметился шестью забитыми голами, а также отдал 14 результативных передач.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1483081622
за два года после завершения карьеры обоих, вполне возможно . . .
Ответить
ibragim_ibragimov_99
1483083975
Пока они играют, все остальные игроки могут забыть про Золотой мяч !
Ответить
Sanches 1204
1483085774
Они заиграли сразу,а этому ещё разгоняться видите ли нужно)
Ответить
Luis Figo
1483116690
это точно!
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1483176684
по финтам он с может обойти РОНАЛДУ!НО титулы влепить за 2 года не уверен.
Ответить
andruhs
1483565955
Неймар, Месси и Роналду обалденные игроки А я вот хочу отметить пусть не Великого, но по игре, а главное - по качеству исполнения Луиса Суареса. Вспомните Ливерпуль, Барсу и сборную Уругвая... Он игрок самобытный, нетипичный и непредсказуемый, иногда теряет чуство реальности , представьте, что Неймар, Месси или Роналду кого то покусали ))) Я не болельщик Барсы, а за справедливость - в Ливерпуль и Барсу на ведущие роли кого попало не берут Ваше мнение "+" или "-" ? Голосуйте пж. Я к тому, что не нужно обсуждать только троих всегда и везде Всех с новым годом и Рождеством !
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+