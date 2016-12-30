Конате планирует сменить «Урал» на «Челси»

Нападающий «Урала» Мохамед Конате признался, что в будущем хотел бы выступать в составе «Челси».

«В будущем я бы хотел поиграть в Англии. Моей любимой командой является «Челси», за который я болею с самого детства. Кстати, на этой почве у меня даже возникали небольшие конфликты дома, так как мои братья болеют за «Манчестер Юнайтед», – приводит слова футболиста Footballski.

В текущем сезоне Конате провел в составе «Урала» четыре матча в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.