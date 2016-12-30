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    Маркевич: «Летом Марлос дал предварительное согласие на натурализацию»

    Куратор национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о ходе натурализации бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса.

    – Много разговоров ходит вокруг натурализации Марлоса. Как сейчас обстоит с этим дело?

    – Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.

    – Маховик с Марлосом запущен?

    – Не могу сказать ничего конкретного. Это работа других людей.

    – А сам Марлос этого хочет?

    – Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие.

    Источник: ua.tribuna

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    30.12.2016 08:18
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +42

      alboro 30 декабря 2016, 09:47

      ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 30 декабря 2016, 09:21

      можно падумать через 4 года вырастут новые месси? такие же шевчуки да федурчуки

      0
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