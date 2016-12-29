Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Урала»: «Если Павлюченко хочет играть за нас из-за любви к футболу, то с Широковым возникают вопросы об условиях»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба провело переговоры с экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, который раннее объявил о завершении футбольной карьеры. По словам функционера, проблемой подписания контракта может стать высокие запросы игрока по зарплате.

    «С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», – сказал Иванов.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 30 декабря 2016, 13:17

      Ни когда не сомневался, что этот РВАЧ всегда думает о деньгах, а не о футболе! Ни чего из себя не представляет(по крайней мере последние 1,5 года), а контракты требует ОГО-ГО!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 30 декабря 2016, 08:49

      Вы ему на скамейку одеяльце подстелите -вот и все условия ! -просидит до мая в запасе , потому что он уже много лет изображает игрока в футбол - а затем всем начнёт рассказывать ,что не создали условия для великой звездульки-балабола .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 30 декабря 2016, 05:59

      Деньги у них на первом месте. А уж потом футбольная практика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 30 декабря 2016, 03:10

      Пустозвон этот Широков, только языком и умеет базарить. Больше ничего! Провел два сезона на хорошем уровне и сдулся. Не зря про него в свое время Гусев мнение высказал. А теперь это мнение поддерживает и Бубнов. Условия ему не нравятся, кому ты Рома нахрен нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 декабря 2016, 01:42

      вроде кое кто говорил что Широков не бедный человек и не из за денег возвращаеться. а чтобы играть. а тут на те... все карты на стол... лицемерие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      eddo23 30 декабря 2016, 00:35

      Развалит Урал по бырому долголи умеючи...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 30 декабря 2016, 00:35

      Собирают пенсионеров. ничего хорошего не выйдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 23:29

      Широкову главное деньги а не футбол...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 29 декабря 2016, 23:04

      Рома Павлюченко молодец. А Широкова всегда бабло интересовало, вон как ныл, что в ЦСКА не миллионы а тысячи получал

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 