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    Кафанов: «Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть»

    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном возвращении в футбол бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее сообщалось, что «Урал» сделал предложение экс-игроку.

    «Знаю, что Широков любит футбол. Он не доиграл. Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть. Я бы хотел, чтобы он вернулся.

    Сложно ли вернуться в 36 лет? Мы знаем, что Широков играл за счет головы. Голова осталась та же самая, может, меньший объем работы будет делать. Опыт подскажет, какую позицию занять, куда отдать пас. Все равно даже при этом он может принести пользу «Уралу», – заявил Кафанов.

    Источник: Спорт FM

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    29.12.2016 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 29 декабря 2016, 21:31

      Если не из-за денег, то давно уже подписал бы контракт С уралом или другим середнячком рфпл!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 18:50

      Пусть за Солярис поиграет. Перспективная команда. Было и 0:11 Зениту-2. А в следующем сезоне претендент на выход в ФНЛ. Роман себя переоценивает. Он был хорош, когда играл в компании классных игроков Зенита. Но то время прошло.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 29 декабря 2016, 18:27

      Так он и сейчас играет за 70т.р. месяц. А тут фигурировала з/п в районе 1.5 млн.евро. И если посчитать, то действительно, "не из-за денег"

      2
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