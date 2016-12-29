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    «Спартак» хочет снять сериал про историю клуба

    «Спартак» ведет переговоры с несколькими отечественными телекомпаниями. Клуб хочет снять сериал об истории команды, наиболее заметных личностях красно-белых.

    «Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе «Спартак», о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Федоре Черенкове.

    Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, чем даже в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история «Спартака» очень тесно увязана с историей России и СССР. Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты», – заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

    Источник: Спорт FM

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    29.12.2016 17:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 30 декабря 2016, 01:27

      Эмм... В художественном варианте!? Лучше документалистику!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 19:09

      и кто будет играть свинку пепу? ))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 19:08

      это будет серьезное испытание для сценариста - какой написать? комедийный, комичный или трагичный? ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 29 декабря 2016, 18:33

      "За рубежом сериал выйдет под названием The Walking Pigs или Pigings"
      P.S. Шучу конечно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11488

      alp > Manilov 29 декабря 2016, 19:56

      это для англоязычной аудитории. у немцев это будет называться швайне гешихтен ))

      1
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      Рейтинг: +35

      Симбир 29 декабря 2016, 18:24

      Братья Старостины и Берия. битвы с Динамо М и Торпедо (времён Стрельцова и Воронина). Бесков против Лобановского и соперничество с Динамо К ... Эта эпопея была бы интересна и для бывалых и для молодых.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 17:27

      По поводу сериала не уверен, но полный метр - только ЗА!!! Легенда 17 - лучший спортивно-биографический фильм России, думаю и Черенков заслуживает такого уважения!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 01:29

      "Легенда № 17" лучший фильм!? Хм...

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Сергей Свояк 30 декабря 2016, 03:32

      Ну я не как ты знаток организационной части кино, я не стану разбирать свет, игру актёров, каскадёров случайно показавшихся в углу, акустику . . . на что вы там ещё жалуетесь? Мне сюжет фильма понравился и игра актёров, а на остальное плевать!!!
      Я в этом году побывал на таких фильмах, как: Шпионы по соседству, Зачинщики и Бен-Гур . . . Оба фильма признаны худшими в этом году, так как не окупили свой бюджет, но сценарий и игра актёров, заслуживает уважения. И эти фильмы, заслуженно попали в список моих фильмов, которые приятно будет пересмотреть когда-нибудь . . .

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