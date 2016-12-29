В Италии утверждают, что «Милан» готов доплатить Луису Адриано за переход в «Спартак»

«Милан» готов сделать все возможное для осуществления трансфера нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Оба клуба уже согласовали основные моменты сделки. На данный момент главным моментом преткновения в переговорах является личный контракт игрока.

Адриано требует зарплату в 5 миллионов евро без учета бонусов, что не устраивает «Спартак». Для решения этой проблемы «Милан» согласен выплатить бразильцу ту разницу, которую не готовы выложить в московской команде.