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    В Италии утверждают, что «Милан» готов доплатить Луису Адриано за переход в «Спартак»

    «Милан» готов сделать все возможное для осуществления трансфера нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Оба клуба уже согласовали основные моменты сделки. На данный момент главным моментом преткновения в переговорах является личный контракт игрока.

    Адриано требует зарплату в 5 миллионов евро без учета бонусов, что не устраивает «Спартак». Для решения этой проблемы «Милан» согласен выплатить бразильцу ту разницу, которую не готовы выложить в московской команде.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    29.12.2016 13:45
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 20:26

      по всему видно, спартак берет игрока класса Месси!

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 29 декабря 2016, 20:02

      "моментом преткновения".. Что за покемоны писали текст?

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 декабря 2016, 18:18

      Уже на всё готовы, лишь бы избавиться!!!

      1
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      Рейтинг: +2778

      волчарик 29 декабря 2016, 17:33

      вырисовывается сериальчик как с лохматым

      0
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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 29 декабря 2016, 17:25

      5 млн Адриано никто платить не будет! Промес 3-3.5 получает .

      3
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 29 декабря 2016, 17:04

      Готовы на все лишь бы сбагрить его

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 29 декабря 2016, 17:03

      хорошего игрока берут)))))) не удивлюсь если Милан еще Спаму денег даст чтоб от него избавиться

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 29 декабря 2016, 17:00

      Лучше бы Адриано зарплату требовал поменьше)))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 декабря 2016, 16:57

      Странный какой то переход,большие сомнения, что он заиграет

      1
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      Рейтинг: +160

      odin1973 29 декабря 2016, 16:56

      А что...пусть пятеру доплачивают игроку и Спартаку лям за переход кинут)- не плохая сделка будет)

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