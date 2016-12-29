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    Ловчев: «Ростов» – это несомненно наше светлое пятно»

    Футбольный обозреватель Евгений Ловчев выделил «Ростов» по итогам первой части сезона. По мнению ветерана, игроки команды проявили себя бойцовским характером, сумев и на европейской арене показать неожиданно положительные результаты.

    «Мне так хотелось болеть за «Ростов»! Недаром они и город весь всколыхнули своим футболом. Футболисты в этой команде во главу угла ставят характер, а не только меркантильные интересы. И правильный клич они выбрали – «Мужики!».

    Да, ростовчане один раз обожглись с «Баварией», которая разгромила их 5:0 в Мюнхене. Но кто же на «Баварии» не обжигался?! Только главное-то – «Ростов» был заметен в Европе, умело разобравшись с «Андерлехтом» и «Аяксом», играя на равных с ПСВ, сражаясь с «Атлетико» и, конечно, побеждая «Баварию» в домашнем матче. «Ростов» – это несомненно наше светлое пятно», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.12.2016 12:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 29 декабря 2016, 19:20

      "Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что уровень игры «Ростова» не предполагает участия этой команды в Лиге чемпионов".
      "уж не говорю про «Ростов». Это беда нашего футбола".
      И где этот "эксперт"? Мужества нет извиниться?

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 29 декабря 2016, 17:59

      Ростов Бердыева хорошая команда,а пятно это ловчев.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 декабря 2016, 15:12

      наконец-то начали уважать РОСТОВ,аж приятно почитать

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 29 декабря 2016, 14:12

      Только не пятно -а светлая страница российского футбола !!!

      4
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      Рейтинг: +134

      vinsent 29 декабря 2016, 12:59

      как ни крути , а это- НАШЕ светлое пятно
      ваше пятно коричневое -спартак называется

      7
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