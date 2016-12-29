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    Ахмедов: «Если китайцы настроены серьезно, то «Краснодар» меня отпустит»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о своем ближайшем будущем. Напомним, что футболист может покинуть Краснодар и перебраться в Китай.

    «Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком «Краснодара». В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьей. В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьезно и они заплатят предложенную сумму, то «Краснодар» согласится.

    Если бы все зависело только от меня, то я бы вам все рассказал. У меня нет пока никакого представления. Все будет уже после того, как все решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растет качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет», – сказал он в интервью Sports.uz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      руслан4545 29 декабря 2016, 13:29

      Там лучше там уже больше звезд чем в рфпл плюс бабло

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 декабря 2016, 10:41

      Пора подумать о будущем....

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