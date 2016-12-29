Экс-футболист «Спартака» Мукунку: «В России много страдал от расизма»

Бывший футболист «Спартака» и «Факела» Жерар Мукунку, выступавший в России с 2001 по 2003 год, заявил, что сталкивался с постоянным проявлением расизма в свой адрес. Однако конголезец признался, что все равно любит страну, в которой играл.

«Много страдал от расизма в России. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: «Слышь, черный, иди сюда!» Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась. Я все равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, еще коррупции в футболе очень много… Ну, вы понимаете, о чем я.

Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в «Факеле» и в «Спартаке». Скажите им, что я очень скучаю! И что все они – хорошие! Как и я», – заявил Мукунку.