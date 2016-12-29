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  • Экс-футболист «Спартака» Мукунку: «В России много страдал от расизма»

Экс-футболист «Спартака» Мукунку: «В России много страдал от расизма»

29 декабря 2016, 01:39
8

Бывший футболист «Спартака» и «Факела» Жерар Мукунку, выступавший в России с 2001 по 2003 год, заявил, что сталкивался с постоянным проявлением расизма в свой адрес. Однако конголезец признался, что все равно любит страну, в которой играл.

«Много страдал от расизма в России. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: «Слышь, черный, иди сюда!» Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась. Я все равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, еще коррупции в футболе очень много… Ну, вы понимаете, о чем я.

Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в «Факеле» и в «Спартаке». Скажите им, что я очень скучаю! И что все они – хорошие! Как и я», – заявил Мукунку.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (8)
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Dimonadze
1482981292
"Чёрный, иди сюда!" Мода на это пошла с фильмов страны "ярой защитницы человеческих прав"
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sprint5
1482985361
и кому нужны его вздохи
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алекс88
1482987943
Это кто такой...не помнится как-то...... Эээээээээ дружок...давай... Досвидания
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yorgenbarenz
1482999340
Бедолага,как настрадался ! Но,всё же, везунчик-в рубашке родился.Убить могли,как других,рискнувших сунуться в Россию.
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cska-62
1483012450
Пока тотальные толерасты не начали "бороться" якобы с расизмом и национализмом, навязывая свою чудовищную идеологию, замешанную на любви к порокам и их собственной "избранности", в Москве не было и не могло быть по определению никакого негативного отношения к приезжим, в том числе и к неграм. И учились они в массе столичных вузов, сокурсники их ласково называли "негативчиками", некоторые из них даже обрусели и остались в России, большинство же вернулось на родину, но с очень хорошими воспоминаниями о Москве и друзьями здесь! Всё изменилось в лихие девяностые, когда появились первые признаки навязывания ТОТАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ! И бесцеремонным поведением некоторых гостей... В нулевые положение усугубилось... Сегодня имеем то, что имеем! Тем не менее, никто и сегодня к неграм на улице не пристаёт и не линчует их. У многих станций метро темнокожие студенты подрабатывают, раздавая рекламу. Россия никогда не была и не будет расистской, но вот к навязыванию всяких мерзостей и пороков она всегда относилась и будет относиться негативно. И не дай Бог тотальным толерастам "увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный", как писал А.С.Пушкин в "Капитанской дочке".
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diktatop
1483025857
это кто???
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kokor2d2
1483079562
"А кто же он? В Африке - негры, меня так в школе учили". (Брат 2)
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