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    «Аталанта» отвергла предложение «Челси» по Кесси в размере 21 миллиона

    Агент Джордж Атангана, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Франка Кесси, заявил, что итальянский клуб имел предложение о покупке игрока в размере 21 миллиона фунтов от «Челси». По словам Атанганы, итальянцы отказались продавать футболиста и рассчитывают получить 34 миллиона фунтов.

    «Челси» очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Франк планирует выступать за сборную на Кубке Африки, поэтому я бы не стал торопить события. К Кесси есть интерес от многих других клубов АПЛ. Я не возьмусь сказать, сколько будет стоить его трансфер, но мы говорим об одном из самых лучших молодых игроков мира. Нам важно быть осторожными, чтобы Франк мог развиваться и дальше», – заявил представитель ивуарийца.

    В текущем сезоне Серии А Кесси провел 16 матчей и забил шесть голов.

    Источник: The Guardian

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    28.12.2016 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 декабря 2016, 21:35

      Откуда такие цены?? Сейчас такие деньги просят за тех, кто нихрена ничего не сделал и не добился.

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