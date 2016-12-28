«Аталанта» отвергла предложение «Челси» по Кесси в размере 21 миллиона

Агент Джордж Атангана, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Франка Кесси, заявил, что итальянский клуб имел предложение о покупке игрока в размере 21 миллиона фунтов от «Челси». По словам Атанганы, итальянцы отказались продавать футболиста и рассчитывают получить 34 миллиона фунтов.

«Челси» очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Франк планирует выступать за сборную на Кубке Африки, поэтому я бы не стал торопить события. К Кесси есть интерес от многих других клубов АПЛ. Я не возьмусь сказать, сколько будет стоить его трансфер, но мы говорим об одном из самых лучших молодых игроков мира. Нам важно быть осторожными, чтобы Франк мог развиваться и дальше», – заявил представитель ивуарийца.

В текущем сезоне Серии А Кесси провел 16 матчей и забил шесть голов.