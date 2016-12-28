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    Estadio Deportivo: Колоджейчак входит в сферу интересов ЦСКА

    Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес ЦСКА. Московский клуб согласен заплатить за 25-летнего француза 10 миллионов евро, утверждает Estadio Deportivo.

    Напомним, ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах ЦСКА, который, скорее всего, в ближайшее время откажется от приобретения дорогостоящих футболистов.

    В текущем сезоне Колоджейчак провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 18:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +151

      VITPO 29 декабря 2016, 10:47

      НЕРЕАЛ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 29 декабря 2016, 02:51

      Журналюги уже начали праздновать Новый год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 28 декабря 2016, 22:57

      Тут не то что попахивает уткой - это такой жЫрный гусь :)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 декабря 2016, 21:38

      армейцы вряд ли способны оперировать такими суммами в настоящее время

      1
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 28 декабря 2016, 21:31

      Хорошая конкуренция была б ы для Березуцких)

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 декабря 2016, 20:56

      Что-то уткой попахивает...Гинер за такие деньги никого не покупает, тем более сейчас.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 декабря 2016, 20:52

      неплохо!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 декабря 2016, 19:18

      10 лямов для ЦСКА это много. Поляк добротный футболист, но сейчас не блещет

      2
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