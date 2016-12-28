Сумма отступных за Линделофа может повыситься до 50 миллионов

«Бенфика» намерена продлить контракт с защитником Виктором Линделофом. Как утверждается, шведский футболист практически урегулировал условия нового соглашения, по которому сумма отступных за него составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Тем самым, португальский клуб надеется, что им удастся подороже продать игрока, которым предметно интересуется «Манчестер Юнайтед».