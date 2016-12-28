Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сумма отступных за Линделофа может повыситься до 50 миллионов

    «Бенфика» намерена продлить контракт с защитником Виктором Линделофом. Как утверждается, шведский футболист практически урегулировал условия нового соглашения, по которому сумма отступных за него составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Тем самым, португальский клуб надеется, что им удастся подороже продать игрока, которым предметно интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 28 декабря 2016, 15:10

      Англичанам и Китайцам сейчас откровенно все выпаривают как можно дороже и даже не краснеют.
      Хотя есть и различия вторые то сами предлагаю, а первым явно впаривают ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 