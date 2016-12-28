Кавенаги: «Возможно, я получил от жизни даже больше, чем мечтал»

Аргентинский форвард Фернандо Кавенаги, который ранее объявил о завершении своей карьеры, прокомментировал такое решение.

«Это особенный для меня день. Хочу поблагодарить всех тех, кто был причастен к моему становлению как профессионального футболиста. Я очень рад и горжусь тем, что добился того, о чем мечтал с детства. Благодарю бога за то, что он дал мне возможность заниматься любимым делом.

Отдельной благодарности заслуживают те клубы, за которые я выступал на протяжении своей карьеры. Спасибо за доверие, оказанное мне. Возможно, я получил от жизни даже больше, чем мечтал», – сказал Кавенаги.

Напомним, что аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Спартак», «Бордо», «Интернасьонал» и АПОЭЛ.