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    Луческу: «То, что Дзюба и Лодыгин повздорили – нормальное явление»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не видит особых проблем в том, что игроки его команды могут повздорить между собой. Ранее сообщалось, что футболисты сине-бело-голубых Артем Дзюба и Юрий Лодыгин устроили драку в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2).

    — Можете рассказать, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром»?

    — Ничего такого, абсолютно ничего. Два игрока повздорили — это нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали все, что у них было на душе, а потом пожали друг другу руки. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом — он мог поймать мяч и не отправлять его в зону, которую не мог контролировать. Нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все кончилось. Не знаю, почему все время ищутся такие ситуации. Атмосфера в команде хорошая.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2016 00:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +370

      mik1954 28 декабря 2016, 09:50

      Не смотря на тявканье морковских марамоев, подобное в раздевалках общее место...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 28 декабря 2016, 09:37

      два бревна повздорили это нормально.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > bumer_moscow 28 декабря 2016, 11:04

      И кто бы это говорил? Дрова!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 28 декабря 2016, 08:48

      Он мёртвый , честно! Вам кипер нужен порядочный и нап а не эти два дрочуна , Спартак такого клоуна вам продал что атмосфера в команде стала гнилой , бомжам в этом году быть на 5-6-7 месте

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 28 декабря 2016, 08:43

      Дурдом Цыганский

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      wopelw 28 декабря 2016, 08:29

      Да этому клоуну Лодыгину в цирк надо,а не в футбол играть,я удивляюсь как ему каждый игрок из команды ещё рожу не набил

      -3
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      Рейтинг: +6378

      порт 28 декабря 2016, 08:08

      Не ругается только школяр, сидящий целый день возле компьютера.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > порт 28 декабря 2016, 10:21

      Как не ругается? Посмотри сколько таких здесь!)

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 декабря 2016, 07:42

      а кто победил

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 декабря 2016, 05:37

      Разборки в команде будут всегда)))

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 28 декабря 2016, 04:48

      По интервью - на голову разумнее Боаша...

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > Аид666 28 декабря 2016, 09:03

      Он же гадает по руке)

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 декабря 2016, 02:59

      Вполне, мужики всё-таки...

      0
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