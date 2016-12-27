Кьеллини: «Ювентус» способен выиграть требл в этом сезоне»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высоко оценивает шансы своей команды в текущем сезоне, несмотря на поражение в Суперкубке страны от «Милана».

«В 2014 году мы проиграли в Суперкубке Италии, но сумели дойти до финала Лиги чемпионов. Думаю, это хорошая мотивация на ближайшие шесть месяцев. Мы понимаем, что идеального сезона уже не получится, но у нас остаются шансы в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке. Для этого необходимо работать каждый день», — цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.