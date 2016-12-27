Луческу: «ЦСКА и «Спартак» – главные претенденты на чемпионство в нынешнем сезоне»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что ЦСКА и «Спартак» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующих красно-белых на пять очков.

– Главные претенденты на чемпионство – это «Спартак» и «Зенит»?

– «Спартак» и ЦСКА. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

Расклад по командам примерно такой: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Ростов» (то, что он показал в еврокубках – нечто особенное), «Краснодар». За ними – «Амкар», «Терек», до какого-то момента был Анжи». Ожидаю, что весна пойдет на пользу «Локомотиву», видно, какой труд там проделан.

Невероятным сюрпризом стала «Уфа». У команды, выигрывающей в выездных матчах, есть особенный дух.