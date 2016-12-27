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  • Луческу: «ЦСКА и «Спартак» – главные претенденты на чемпионство в нынешнем сезоне»

Луческу: «ЦСКА и «Спартак» – главные претенденты на чемпионство в нынешнем сезоне»

27 декабря 2016, 18:01
35

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что ЦСКА и «Спартак» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующих красно-белых на пять очков.

– Главные претенденты на чемпионство – это «Спартак» и «Зенит»?

– «Спартак» и ЦСКА. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

Расклад по командам примерно такой: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Ростов» (то, что он показал в еврокубках – нечто особенное), «Краснодар». За ними – «Амкар», «Терек», до какого-то момента был Анжи». Ожидаю, что весна пойдет на пользу «Локомотиву», видно, какой труд там проделан.

Невероятным сюрпризом стала «Уфа». У команды, выигрывающей в выездных матчах, есть особенный дух.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Луческу Мирча
Комментарии (35)
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multi1984
1482851102
Сливается румын..с таким-то бюджетом и возможностями...ппц
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d_joker
1482851146
Че то цыган в своих бомжей то не верит!!!Вот хохма!!!!
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Тraumtanzеr
1482851440
Cнова нытье. Пол сезона кукарекал на судей и Спартак, теперь на коней переключился.
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товрос
1482852242
ЧТО-ТО Я ЦЫГАНА ВООБЩЕ НЕ ПОЙМУ, ОН КОНЕЙ ПОЛЮБИЛ И МЯСО?
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Garrincha58
1482853751
давно говорил и буду утверждать Миллер ошибся пригласив этого мистера пенсионера в Зенит
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alexandr1205
1482856598
Постелил себе соломки, на всякий случай...
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subbotaspartak
1482859574
То ли скромный, то ли хитрый Или выпил пару литров. Цыган, вот коней и хвалит, А сам думает завалит. А ещё и так бывало: Через зад, но надували. Что-то всё же здесь не так Чтоб он нахваливал Спартак.
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Mr_Murder
1482861180
Спартак -чемпион и разошлись :))
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Zeff
1482863015
Думаю, что у ЦСКА шансов поболее будет. Начало сезона у них попроще, чем у конкурентов. Новый тренер поставит более продуктивную игру, потому что хуже уже было некуда. И даже при такой игре, ЦСКА набрал немало очков. И Спартаку отдавать должок надо. А Спартак вынужден будет выкладываться на все 100% в каждой игре. Вряд ли фантастичекое везение будет преследовать команду и в следующем году. А поэтому потери неизбежны. А если ещё одно фиаско, как с Крылышками, ЭТО ПОХОРОНЫ.
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Par Mezan
1482863477
Спартак сможет стать чемпионом, если правильно распределять арбитров на оставшиеся матчи...
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