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    Уилкшир: «В Англии чистил бутсы игроков основного состава»

    Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал о том, как начиналась его футбольная карьера, а также о своих выступлениях в Англии.

    Напомним, что защитник играл за английские «Мидлсбро» и «Бристоль Сити».

    «Я уехал из дома, когда мне было 17. В 15 лет я стал одним из двух игроков, которым выдавали стипендию в 4000 долларов и отправляли в футбольную академию в Англию на несколько недель. В «Милдсбро» у меня многое получалось, поэтому тренер хотел, чтобы я остался. Но, к сожалению, я не мог в силу своего возраста, поэтому я вернулся в Австралию. Мы поддерживали связь, а потом мне исполнилось 17, и я поехал в Англию, где мне предложили контракт с молодежной командой «Милдсбро».

    Пока ты молодой игрок, должен чистить бутсы игроков основного состава. Это такое правило. Каждому дается свой футболист, чьи бутсы ты чистишь и полируешь. Если ты выполняешь свою работу хорошо, то можно получить какой-нибудь подарок, особенно, под Рождество. Не помню, дарили ли мне что-то, но чаевые точно давали. Сейчас, конечно, ситуация другая. Молодые игроки получают намного больше, чем раньше.

    Первая зарплата — 350 фунтов в неделю. Мне этого хватало, я жил в английской семье, по специальной программе обмена, вместе с вратарем Джонсом. У нас была своя комната. Помню, как накопил на свою первую маленькую машину. Для меня это было большим событием», — рассказал австралиец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.12.2016 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 декабря 2016, 14:28

      Аршавин интересно кому чистил в Лондоне)

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Pourport 27 декабря 2016, 17:41

      всем!! и по два раза!

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 декабря 2016, 11:57

      Играю я такой за топ-клуб, основной состав, приличная зарплата. Какой резон мне отдавать бутсы непонятному пацану, если можно тупо заплатить, чтобы все красиво сделали. Бред, в общем

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 27 декабря 2016, 10:00

      Лошара.

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 27 декабря 2016, 09:40


      он "черт" походу))

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