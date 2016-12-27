Руни не сыграл с «Сандерлендом» из-за травмы

По словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, нападающий команды Уэйн Руни не сыграл в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1) из-за травмы. Португалец отметил, что перед игрой Руни почувствовал боль в бедре и теперь также может пропустить встречу с «Мидлсбро», которая состоится 31 декабря

«Не думаю, что Руни сможет сыграть в следующем матче, но надеюсь на это. Мы будем внимательно следить за его восстановлением. Это очень странная травма. Мышца может быть повреждена, но вы можете ничего не чувствовать и продолжать двигаться. Я лично не верю в то, что он успеет восстановиться за четыре дня», — сказал специалист.