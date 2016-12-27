Семин: «В первую очередь «Локомотиву» нужны нападающий, защитник и полузащитник»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился трансферными планами клуба. По словам специалиста, команда будет искать нападающего, полузащитника и защитника.

«В первую очередь нам нужны нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант. Возвращаем Коченкова из «Томи». Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова все-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмем кого-то еще из первой лиги.

Какой нужен полузащитник? Правый, левый. Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно. Также «Локомотиву» необходим очень быстрый, мобильный, забивной форвард. Что касается бюджета «Локомотива» на зимнее трансферное окно — этот вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока все сложно», – сказал Семин.