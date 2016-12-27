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  • Губернатор Санкт-Петербурга: «Подготовка к Кубку конфедераций в городе идет практически по плану»

Губернатор Санкт-Петербурга: «Подготовка к Кубку конфедераций в городе идет практически по плану»

27 декабря 2016, 01:15
3

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, как проходит подготовка города к Кубку конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

«Практически все идет по графику. К Кубку конфедераций уже в 2017 году будут сданы развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (на сегодня готовность 75 процентов) и Яхтенный мост – подарок наших строителей, и подарок хороший, потому что он улучшит транспортную доступность из густонаселенного Приморского района на Крестовский остров. Его откроют для движения весной 2017 года.

Отставание по метро в начале этого года составляло порядка двух месяцев, к 1 декабря оно сократилось до 30 дней. Метростроевцы объясняют, что была сложной проходка через грунты со стороны Приморского района. У них готов вариант, как наверстать этот месяц после того, как проходческий щит дойдет до самой станции «Новокрестовская». Наши метростроевцы – люди опытные, думаю, что так оно и будет», – заявил Полтавченко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (3)
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Freyk
1482818428
Начнется он тоже ПРАКТИЧЕСКИ вовремя?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1482819417
Как всегда стихию в планы не включили.
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bolela_16
1482821200
Траву покрасить не забудьте...
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