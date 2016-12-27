Губернатор Санкт-Петербурга: «Подготовка к Кубку конфедераций в городе идет практически по плану»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, как проходит подготовка города к Кубку конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

«Практически все идет по графику. К Кубку конфедераций уже в 2017 году будут сданы развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (на сегодня готовность 75 процентов) и Яхтенный мост – подарок наших строителей, и подарок хороший, потому что он улучшит транспортную доступность из густонаселенного Приморского района на Крестовский остров. Его откроют для движения весной 2017 года.

Отставание по метро в начале этого года составляло порядка двух месяцев, к 1 декабря оно сократилось до 30 дней. Метростроевцы объясняют, что была сложной проходка через грунты со стороны Приморского района. У них готов вариант, как наверстать этот месяц после того, как проходческий щит дойдет до самой станции «Новокрестовская». Наши метростроевцы – люди опытные, думаю, что так оно и будет», – заявил Полтавченко.