Тюльпанов: «Миллиарда хватит на достройку стадиона «Крестовский»

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Зенит Арена» будет сдан в эксплуатацию в конце марта.

– Полагаю, что сдать такое масштабное сооружение, как стадион, очень непросто. Знаю, что в Казани после строительства арены еще полгода возникали всякие «сюрпризы». Так что здесь, наверное, такая же ситуация. Мы болеем за свой город и свой стадион. Надеюсь, ФИФА примет этот стадион и на нем пройдут матчи Кубка конфедерации.

– Новый контракт с генподрядчиком «Метрострой» рассчитан еще на миллиард рублей. Сумма, на ваш взгляд, не астрономическая?

– На стадион уже и так много потратили – больше 40 миллиардов рублей. Надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона. Причем нужно сделать так, чтобы каждое помещение нового сооружения – каждый метр подтрибунного помещения сдавался в аренду, чтобы потихоньку возвращать деньги. Как раз сейчас я проезжаю мимо стадиона. Он очень красиво выглядит, подсвечен, думаю, все будет хорошо.

– А не допускаете, что 31 марта вылезет очередная проблема, на решение которой потребуется еще пару месяцев?

– Я склонен верить, что наш стадион многострадальный примет Кубок конфедераций.

– А действительно на установку системы безопасности и контроля доступа требуется почти миллиард рублей? Не многовато?

– Сложно оценивать. Я не специалист. Не готов ответить.

– Значит, с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да.

– Однако над этим стадионом не смеется только ленивым. Вас это задевает?

– Да, стройка длится 10 лет. Конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим. Очень сложно вводить такие арены в эксплутацию. Тем не менее, думаю, все будет нормально.