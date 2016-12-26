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  • Тюльпанов: «Миллиарда хватит на достройку стадиона «Крестовский»

Тюльпанов: «Миллиарда хватит на достройку стадиона «Крестовский»

26 декабря 2016, 22:38
11

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Зенит Арена» будет сдан в эксплуатацию в конце марта.

– Полагаю, что сдать такое масштабное сооружение, как стадион, очень непросто. Знаю, что в Казани после строительства арены еще полгода возникали всякие «сюрпризы». Так что здесь, наверное, такая же ситуация. Мы болеем за свой город и свой стадион. Надеюсь, ФИФА примет этот стадион и на нем пройдут матчи Кубка конфедерации.

– Новый контракт с генподрядчиком «Метрострой» рассчитан еще на миллиард рублей. Сумма, на ваш взгляд, не астрономическая?

– На стадион уже и так много потратили – больше 40 миллиардов рублей. Надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона. Причем нужно сделать так, чтобы каждое помещение нового сооружения – каждый метр подтрибунного помещения сдавался в аренду, чтобы потихоньку возвращать деньги. Как раз сейчас я проезжаю мимо стадиона. Он очень красиво выглядит, подсвечен, думаю, все будет хорошо.

– А не допускаете, что 31 марта вылезет очередная проблема, на решение которой потребуется еще пару месяцев?

– Я склонен верить, что наш стадион многострадальный примет Кубок конфедераций.

– А действительно на установку системы безопасности и контроля доступа требуется почти миллиард рублей? Не многовато?

– Сложно оценивать. Я не специалист. Не готов ответить.

– Значит, с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да.

– Однако над этим стадионом не смеется только ленивым. Вас это задевает?

– Да, стройка длится 10 лет. Конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим. Очень сложно вводить такие арены в эксплутацию. Тем не менее, думаю, все будет нормально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (11)
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SKS6891
1482782611
На фоне уровня разворовывания плюс-минус миллиард уже не играет никакого значения. Пустяк.
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Sergej-74
1482783145
это пока хватит а начнете строить тоно мало будет
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Asbjorn
1482784925
Мелочи какие, миллиард
Ответить
Forge
1482786500
Да ни чего,детские сады ,школы ,подождут еще ,главное деньги у детей стырить
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la verdad
1482789248
Тесть кержа в месяц на взятках миллиард имеет. Какая мелочь...
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МЯСО87
1482814270
Заебали эти пидерцы страну обворовывать!
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Nerlinger
1482815678
Сломать его на хр...н, миллиарды на больницы направить. Сколько можно тырить!!!??? Это как космодром. Так же тырили Безбожно. У Гигера с Галицким в сотни раз дешевле и быстрее!!!
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vladimir-7
1482819229
Бывший Председатель Счётной палаты Степашин докладывал В. Путину о нецелесообразных расходах при строительстве стадиона в Питере. Однако, Президент РФ уволил Степашку и назначил Голикову, которая будет работать без акцентирования внимания на завышенные расходы по строительству. Вот и Президент и его окружение (СФ. ГД, СК и правительство) молчат по этому вопросу.
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sochi-2013
1482820233
"Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим." Не понимаем, не знаем, не умеем, но деньги "осваиваем" с размахом! Когда же вы нажретесь- твари ненасытные!!!!
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serhz
1484824648
Да что там миллиард !! - возьмите ещё 5-6-!! В Кремле свои пацаны - питерские ! , надеюсь поймут , да и когда ещё возможность представится так славно попилить бюджетик российский
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